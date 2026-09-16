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В Минприроды РФ сообщили, что число бурых медведей за год выросло на 3,7 тысячи

В Минприроды РФ сообщили, что число бурых медведей за год выросло на 3,7 тысячи

Число особей бурых медведей в России за год выросло на 3,7 тыс. Об этом RT сообщили в Минприроды.В ведомстве отметили, что сейчас медведей в стране насчитывается до 307,9 тыс.

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