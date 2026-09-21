Семья уехавшего в США Андрея Бурковского заработала в России 300 млн за год

У отца Андрея Бурковского несколько успешных бизнесов в России.Пока одни следят за творческими путями артистов, другие присматриваются к тому, что остается «за кулисами» — к семейным бизнесам и финансовым итогам.
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