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Турчинов: Россия оставила Зеленского «в дураках» в энергетической игре

Турчинов: Россия оставила Зеленского «в дураках» в энергетической игре

Россия полностью переигрывает Украину на политической арене. Доказательством тому является ситуация на энергетическом рынке, заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в эфире телеканала «Прямой».

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