Турчинов: Россия оставила Зеленского «в дураках» в энергетической игре

Россия полностью переигрывает Украину на политической арене. Доказательством тому является ситуация на энергетическом рынке, заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в эфире телеканала «Прямой».
Россия полностью переигрывает Украину на политической арене. Доказательством тому является ситуация на энергетическом рынке, заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в эфире телеканала «Прямой».
Свежие комментарии