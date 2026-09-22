Онкобольная Валерия Чекалина с короткой стрижкой умилила поклонников

33-летняя Валерия Чекалина похвасталась новой стрижкой в соцсетях. У звезды соцсетей, которая борется с раком, наконец-то начали отрастать волосы.
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