Чистая прибыль «Интер РАО – Электрогенерация» по РСБУ выросла за 9 месяцев на 13,9%

Выручка АО «Интер РАО – Электрогенерация» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила 189,4 млрд рублей, что на 3,3% (или на 6,0 млрд рублей) выше аналогичного показателя за 9 месяцев 2023 года, следует из отчетности компании.