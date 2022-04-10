Как Александр III поступил с убийцами своего отца?

Ранее я уже рассказывал про судьбу убийц Павла I. В тот заговор по разным источникам было вовлечено 200-300 придворных и офицеров, но непосредственное участие в убийстве – как минимум находились в спальне императора – принимали 12-14 человек.
Ранее я уже рассказывал про судьбу убийц Павла I. В тот заговор по разным источникам было вовлечено 200-300 придворных и офицеров, но непосредственное участие в убийстве – как минимум находились в спальне императора – принимали 12-14 человек.
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