Объявился истинный автор «формулы мира» а ля Зеленский

США причастны к разработке так называемой «формулы мира», которую пытается продвигать Украина. Об этом 29 мая в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
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