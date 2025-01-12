Эгон Шиле — австрийский живописец и график

Эгон Лео Адольф Людвиг Шиле (12 июня 1890 — 31 октября 1918) — австрийский художник-экспрессионист. Его искусство выделяется своей яркостью и откровенной сексуальной тематикой, а также множеством автопортретов.
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