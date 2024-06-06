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АЙ, МОСЬКА: «ПРОСРОЧЕННЫЙ» ЗЕЛЕНСКИЙ ОБВИНИЛ КИТАЙ В ПОПЫТКАХ СОРВАТЬ «САММИТ МИРА»

АЙ, МОСЬКА: «ПРОСРОЧЕННЫЙ» ЗЕЛЕНСКИЙ ОБВИНИЛ КИТАЙ В ПОПЫТКАХ СОРВАТЬ «САММИТ МИРА»

Вера МЕЛЬНИК Зеленский, находясь в Сингапуре, продемонстрировал ранее невиданные чудеса дипломатии: он набросился на Китай (и не только) с упрёками за отказ принимать участие в украинском «саммите мира» в Швейцарии и даже за срыв этого мероприятия.

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Комментарии
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W
Walery
Зеленский готов слушать каждую страну? Что ему мешало это проделать ранее... - неужели только миллионы и миллиарды дяди Сэма?
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