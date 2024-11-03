Баньяя выиграл Гран При Малайзии MotoGP, Мартин стал на шаг ближе к титулу

Баньяя выиграл Гран При Малайзии MotoGP, Мартин стал на шаг ближе к титулуGold & Goose / Red Bull Content PoolПилот заводской команды Ducati Франческо Баньяя выиграл предпоследнюю гонку сезона-2024 в MotoGP, которая прошла на трассе Сепанг в Малайзии.