БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Молдова готовится к парламентским выборам

Молдова готовится к парламентским выборам

Илья КИСЕЛЁВ  Парламентские выборы, проведение которых в Молдове запланировано на осень, без сомнения, являются наиболее важным событием избирательного цикла.

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