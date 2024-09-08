Отказ от использования американского доллара будет слишком дорогостоящим, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.
Трамп начал угрожать странам, которые избегают доллара
Комментарии
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Игорь Musicman
Из умных республиканцев и свихнутых демократов для нас предпочтительны наиболее свихнутые... Быстрее все закончится у них, пусть доделают дела, начатые ими, и Штаты сгниют живьем.
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15 час.
ВД
Вовладар Даров
Угрожать всем это в крови у пиндосов! Но время покажет и накажет самодовольных ублюдков!
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14 час.
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