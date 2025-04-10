В Якутии сотрудниками уголовного розыска раскрыта кража ювелирных изделий стоимостью более 1,3 млн рублей

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница, которая после приезда из столицы застала свой дом с разбитым окном, а также обнаружила пропажу наручных часов стоимостью 350 000 рублей и кольца известного бренда из белого золота с бриллиантами стоимостью 1 000 000 рублей.