В Якутии сотрудниками уголовного розыска раскрыта кража ювелирных изделий стоимостью более 1,3 млн рублей

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница, которая после приезда из столицы застала свой дом с разбитым окном, а также обнаружила пропажу наручных часов стоимостью 350 000 рублей и кольца известного бренда из белого золота с бриллиантами стоимостью 1 000 000 рублей.
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