Адвокат Данилов: Слишком дешевое жилье может принести проблемы покупателю

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов предупредил, что при приобретении квартиры необходимо провести тщательную проверку продавца и самого жилья.
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