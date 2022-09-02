Военное обозрение

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После провала контрнаступления ВСУ на Херсон клиники Одесской и Николаевской областей переполнены ранеными украинскими военнослужащими

После провала контрнаступления ВСУ на Херсон клиники Одесской и Николаевской областей переполнены ранеными украинскими военнослужащими

Украинские паблики приводят информацию о том, что клиники в Одесской и Николаевской областях переполнены ранеными украинскими военнослужащими, которые на днях командованием были направлены в так называемой контрнаступление на Херсонское направление.

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