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Пятый канал

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«Стресс — это наше все»: почему даже после восьми часов сна нет сил

«Стресс — это наше все»: почему даже после восьми часов сна нет сил

Даже восемь-девять часов сна не гарантируют, что утром человек проснется бодрым и отдохнувшим. Причинами постоянной разбитости могут оказаться стресс и тревога, неправильный образ жизни, некомфортная спальня или заболевания, нарушающие качество ночного отдыха.

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