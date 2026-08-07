Даже восемь-девять часов сна не гарантируют, что утром человек проснется бодрым и отдохнувшим. Причинами постоянной разбитости могут оказаться стресс и тревога, неправильный образ жизни, некомфортная спальня или заболевания, нарушающие качество ночного отдыха.
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