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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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WADA: «Мы предоставили агентству Испании программу действий, которые срочно нужно предпринять. К антидопинговой системе в стране есть вопросы»

Ранее издание Relevo сообщило, что с 2017 по 2022 год Антидопинговое агентство Испании (CELAD) пыталось избежать санкций в отношении испанских спортсменов за положительные допинг-тесты.

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