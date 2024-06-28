Раскрыта тайна 2000-летнего «компьютерного» антикитерского механизма

Устройство размером с обувную коробку, найденное во фрагментах и разрушенное, было обнаружено в 1901 году дайверами, исследующими затонувший корабль недалеко от греческого острова Антикитера, сообщает «Аrkeonews».
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