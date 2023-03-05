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Сирелли о посадке лидеров «Тампы» на скамью: «Купер послал сигнал, но это касается всех. Мы должны стать лучше»

Энтони Сирелли высказался о посадке лидеров «Тампы» на скамью в матче с «Баффало». Главный тренер «Тампы» Джон Купер принял решение не выпускать Никиту Кучерова, Стивена Стэмкоса и Брэйдена Пойнта в третьем периоде матча против «Сэйбрс» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

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