Долгий брак, новая любовь, разрыв — в этих звёздных историях такой поворот повторяется не раз. Но простая версия «ушёл к молодой» подходит не всем: у одних за разводом последовали годы споров, другие возвращались к бывшим жёнам, а некоторые пары начинали всё заново.