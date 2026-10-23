Долгий брак, новая любовь, разрыв — в этих звёздных историях такой поворот повторяется не раз. Но простая версия «ушёл к молодой» подходит не всем: у одних за разводом последовали годы споров, другие возвращались к бывшим жёнам, а некоторые пары начинали всё заново.
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