А ихтаместь! Подоляка возмутило замалчивание Минобороны подвигов спецназа «Ахмат» на Курщине

БлокнотРУ Военный блогер Юрий Подоляка обратил внимание, что в официальных сводках Министерства обороны России, касающихся непосредственно Курской области, почему-то ни слова нет о доблестных бойцах спецназа «Ахмат».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии