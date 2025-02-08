Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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А ихтаместь! Подоляка возмутило замалчивание Минобороны подвигов спецназа «Ахмат» на Курщине

А ихтаместь! Подоляка возмутило замалчивание Минобороны подвигов спецназа «Ахмат» на Курщине

БлокнотРУ Военный блогер Юрий Подоляка обратил внимание, что в официальных сводках Министерства обороны России, касающихся непосредственно Курской области, почему-то ни слова нет о доблестных бойцах спецназа «Ахмат».

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Комментарии
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Катерина
А  ЭТОМУ  Подоляке  лишь  бы  плюнуть  в  сторону Министерства обороны России...  или  подлить  бензинчика  в  костерок   РАЗДОРА. 😡
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18 час.
Андрей
царьград и подоляка для хохлов стараются.
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18 час.
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