Международный день освобождения узников фашистских концлагерей проводится в Российской Федерации 11 апреля 2024 года Анна ЧернышоваВ четверг, 11 апреля 2024 года, в различных странах мира, участвовавших во Второй мировой войне, в том числе в Российской Федерации, организуются мероприятия, посвященные «Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей».