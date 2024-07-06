В Приморско-Ахтарске появился стихийный мемориал в память о погибшей при налете дронов ВСУ девочке

В Приморско-Ахтарске появился стихийный мемориал в память о погибшей при налете дронов ВСУ девочкеВ Приморско-Ахтарске жители организовали стихийный мемориал в память о трагически погибшей накануне в результате налета дронов ВСУ 6-летней Насте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии