Тайна двадцатилетней давности: новые детали дела о пропаже детей в Красноярске

Спустя 20 лет после исчезновения и загадочной гибели пятерых детей в Красноярске дело внезапно обретает новую жизнь.
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