Палата представителей США проверит деятельность Секретной службы США

Немедленно ответить конгрессу США, почему не было предотвращено покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа потребовал от Секретной службы США председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер, о чем и сообщил 13 июля в социальной сети X.
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