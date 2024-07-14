Палата представителей США проверит деятельность Секретной службы США

Немедленно ответить конгрессу США, почему не было предотвращено покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа потребовал от Секретной службы США председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер, о чем и сообщил 13 июля в социальной сети X.