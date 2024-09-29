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«Внимание со стороны государства». Больше российских госслужащих смогут получить субсидию на покупку жилья

«Внимание со стороны государства». Больше российских госслужащих смогут получить субсидию на покупку жилья

Гражданские служащие, мобилизованные или подписавшие контракт для участия в специальной военной операции, а также их супруги получат преимущественное право на единовременную субсидию для приобретения жилья.

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