«Внимание со стороны государства». Больше российских госслужащих смогут получить субсидию на покупку жилья

Гражданские служащие, мобилизованные или подписавшие контракт для участия в специальной военной операции, а также их супруги получат преимущественное право на единовременную субсидию для приобретения жилья.
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