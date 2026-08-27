Ночной налет БПЛА на Россию: горит лес, повреждены дома и логистические центры - подробно

Минувшей ночью российские регионы подверглись атаке украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 267 БПЛА над территорией страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
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