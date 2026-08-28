«Моё сердце никогда не будет прежним»: за кулисами славы и семейных драм Аркадия Райкина

Когда Аркадий Райкин выходил на сцену, залы заходились от хохота. Но за невероятным блеском эстрадной славы скрывалась совсем другая жизнь — с тяжёлыми болезнями, давшими о себе знать ещё в детстве, постоянным давлением партийных чиновников и семейными драмами.