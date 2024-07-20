АНГЕЛ АНГЕЛ

Верить России после М.С.Горбачева сложно, когда предали и бросили всех своих союзников. Но и не маловажный фактор результаты СВО и как поведет себя в них Россия, заявленные цели ее будут достигнуты или все окончится договорняком... Можно ей вернуть частично доверие или нет... На кону стоит не только Вьетнам но и доверие других государств, ШОС, БРИКС и т.д. Так что не белые перчатки, красные линии, ответы на террористические действия преступного режива Зе, а конкретные действия и их результат. СВО определит какое место займет Россия в мире....