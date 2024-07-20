В настоящее время на планете запушены масштабные трансформационные процессы. Государства объединяются в «группировки», а вчерашние надёжные партнёры уже таковыми не оказываются.
Вьетнамское распутье: сколько ещё Ханою удастся быть хорошим и для России, и для Запада?
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Верить России после М.С.Горбачева сложно, когда предали и бросили всех своих союзников. Но и не маловажный фактор результаты СВО и как поведет себя в них Россия, заявленные цели ее будут достигнуты или все окончится договорняком... Можно ей вернуть частично доверие или нет... На кону стоит не только Вьетнам но и доверие других государств, ШОС, БРИКС и т.д. Так что не белые перчатки, красные линии, ответы на террористические действия преступного режива Зе, а конкретные действия и их результат. СВО определит какое место займет Россия в мире....
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6 час.
Ингерман Ланская
видать мало их пиндосы напалмом мыли, а хипонов ядрёными бомбами угощали.... для них - лучше пиндосии нет...
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4 час.
Геннадий Сытник
Шо, чучело, проснулось?
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4 час.
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