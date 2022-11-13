Результаты MK John Wilson Trophy на Гран-при по фигурному катанию 13 ноября 2022 года

С 11–13 ноября в британском Шеффилде пройдет четвертый этап Гран-при по фигурному катанию. Результаты третьего дня на MK John Wilson Trophy 12 ноября 14:15 — женщины, произвольная программа 16:25 — танцы на льду, произвольный танец 22:00 — показательные выступления Время начала соревнований — московское.
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