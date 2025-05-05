В школах региона вместо звонков будут звучать песни Победы

В мае учебные заведения Смоленской области переходят на особый «режим памяти». Чтобы глубже прочувствовать историю своей страны, в этом месяце в смоленских школах вместо звонков буду звучать песни Победы: «Катюша», «Смуглянка», «Казаки в Берлине» и другие.