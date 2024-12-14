Тайны Небесного диска из Небры раскрыты

Этот 3600-летний артефакт был впервые обнаружен в 1999 году на горе Миттельберг в Германии. "Черные археологи" Генри Вестфаль и Марио Реннер наткнулись на диск во время незаконных поисков с металлоискателем.
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