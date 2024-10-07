RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 387 подписчиков

«Под видом дымовых снарядов»: в Минобороны сообщили о применении ВСУ западного химоружия в Курской области

«Под видом дымовых снарядов»: в Минобороны сообщили о применении ВСУ западного химоружия в Курской области

ВСУ использовали в августе в Судже западное химическое оружие под видом дымовых снарядов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов со ссылкой на заключения экспертов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх