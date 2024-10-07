«Под видом дымовых снарядов»: в Минобороны сообщили о применении ВСУ западного химоружия в Курской области

ВСУ использовали в августе в Судже западное химическое оружие под видом дымовых снарядов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов со ссылкой на заключения экспертов.
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