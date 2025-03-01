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Посол Казахстана назвал осязаемой идею мирных переговоров по Украине

Посол Казахстана назвал осязаемой идею мирных переговоров по Украине

Идея мирных переговоров по Украине впервые стала осязаемой. В связи с этим Казахстан воспринимает данную тенденцию как очень позитивный сигнал, рассказал посол Казахстана в РФ Даурен Абаев, пишет РИА Новости.

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