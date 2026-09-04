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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко об ожерелье, в котором играет на US Open: «Главная тактика – отвлекать соперниц блеском»

Арина Соболенко рассказала, зачем надевает ожерелье на матчи US Open . Сегодня первая ракетка мира вышла в 1/8 финала, обыграв Камиллу Рахимову со счетом 6:3, 6:4.

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