Предлагаю проверить лиц пропагандировавших поездку нейтральных спортсменов под белыми флагами на олимпиаду в Париже еще и на предмет пропаганды ЛГБТ.
Радужная Олимпиада
Комментарии
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Malina
Просто сатанизм...
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9 час.
M
Malina
А что там вробще делают Граждане России без гимна и флага??? Надеюсь, они поехали за свой счёт? А так же чиновники от спорта из своего кошелька оплачивали "отпуск" в Париж??? Ибо, если без гимна и флага, то и расходов из госказны не должно быть!!!
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9 час.
Игорь Васиков
Безродные псины от "спорта" - позор нашего государства!
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7 час.
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