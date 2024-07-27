Радужная Олимпиада

M

Malina

А что там вробще делают Граждане России без гимна и флага??? Надеюсь, они поехали за свой счёт? А так же чиновники от спорта из своего кошелька оплачивали "отпуск" в Париж??? Ибо, если без гимна и флага, то и расходов из госказны не должно быть!!!