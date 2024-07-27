Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Радужная Олимпиада

Радужная Олимпиада

Предлагаю проверить лиц пропагандировавших поездку нейтральных спортсменов под белыми флагами на олимпиаду в Париже еще и на предмет пропаганды ЛГБТ.

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Комментарии
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Malina
Просто сатанизм...
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9 час.
M
Malina
А что там вробще делают Граждане России без гимна и флага??? Надеюсь, они поехали за свой счёт? А так же чиновники от спорта  из своего кошелька оплачивали &quot;отпуск&quot; в Париж??? Ибо, если без гимна и флага, то и расходов из госказны не должно быть!!!
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9 час.
Игорь Васиков
Безродные псины от &quot;спорта&quot; - позор нашего государства!
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7 час.

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