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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расселла освистали на подиуме Гран-при Италии

Пилота « Мерседеса » Джорджа Расселла с неодобрением встретили фанаты в Монце. Британец занял второе место на Гран-при Италии , гонку выиграл его напарник Андреа Кими Антонелли .

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