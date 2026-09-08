Не спросив жильцов: у домов в России предложили ставить зарядки для электрокаров

Домовые парковки без согласия жильцов хотят оборудовать электрозарядками для автомобилей. С таким предложением выступили в Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ).
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