Концерт «Jazz под Небом» от Amadeus Concerts

В преддверии летнего сезона, долгожданных отпусков и прогулок под луной нужны свежие впечатления и достойная музыка… Мероприятие «Jazz под Небом» послужит отличной идеей для тех, кому хотелось бы мысленно перенестись, например, в Чикаго времён сухого закона с его гангстерами, казино, бутлегерами — и отменным джазом, который переживал золотой век.
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