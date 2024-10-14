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Тульские новости

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Дмитрий Яковлев будет помощником Вячеслава Федорищева в Самаре

Дмитрий Яковлев будет помощником Вячеслава Федорищева в Самаре

Экс-министр Тульской области Дмитрия Яковлев не останется в регионе, как об этом говорили ранее. Как стало известно «Тульским новостям» от собственного источника, в ближайшее время вновь будет работать с Вячеславом Федорищевым.

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