Дмитрий Яковлев будет помощником Вячеслава Федорищева в Самаре

Экс-министр Тульской области Дмитрия Яковлев не останется в регионе, как об этом говорили ранее. Как стало известно «Тульским новостям» от собственного источника, в ближайшее время вновь будет работать с Вячеславом Федорищевым.
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