Что приморцы покупают на Авито перед Новым годом?

В Новый год приятно не только получать подарки, но и дарить их. Аналитики Авито специально по запросу PRIMPRESS изучили, какие товары на платформе пользуются наибольшей популярностью среди приморцев перед Новым годом.
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