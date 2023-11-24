"Ведомости" опубликовали прогноз о пике добычи золота в РФ в 2030 году

В России производство золота в перспективе в 2030 году может достигнуть своего пика. Такой прогноз со ссылкой на доклад подведомственного Роснедрам Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ) опубликовали "Ведомости".