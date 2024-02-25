Путин обязал Минспорта разработать предложения по участию россиян в Олимпиаде

Спортсменов допустили в нейтральном статусе — без флага, герба и иной символики. Министерство спорта и Олимпийский комитет России (ОКР) обязали разработать предложения об участии российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже.
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