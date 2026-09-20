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Аргументы недели

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Депутат ЗСК Алексей Штаничев проголосовал на выборах в Госдуму в Армавире

Депутат ЗСК Алексей Штаничев проголосовал на выборах в Госдуму в Армавире

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, кандидат в Госдуму по Юго-Восточному одномандатному округу №55 Алексей Штаничев исполнил свой гражданский долг на избирательном участке №0442 в Армавире.

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