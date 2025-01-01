Топ-5 интервью «Владимирских новостей» за 2024 год

«Владимирские новости» сделали подборку запоминающихся интервью, сделанных в 2024 году. В ходе этих бесед мы поговорили со спикерами о местной экологической катастрофе, проблемах в сфере общественного транспорта, региональном туризме, развитии областного бизнеса и преобразовании муниципальных образований.