Депутат Милонов предложил обязать сервисы аренды самокатов проводить тест на знание ПДД

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обязать сервисы аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) включать в свои приложения просмотр обучающих видео и тестирование на знание правил дорожного движения (ПДД).
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