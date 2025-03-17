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Депутат Милонов предложил обязать сервисы аренды самокатов проводить тест на знание ПДД

Депутат Милонов предложил обязать сервисы аренды самокатов проводить тест на знание ПДД

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обязать сервисы аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) включать в свои приложения просмотр обучающих видео и тестирование на знание правил дорожного движения (ПДД).

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