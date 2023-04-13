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Конституционный совет Франции озвучит решение о законности повышения пенсионного возраста

Конституционный совет Франции озвучит решение о законности повышения пенсионного возраста

Конституционный совет (КС) Франции в пятницу, 14 апреля, должен вынести заключение по обращениям оппозиционеров и кабмина республики по вопросу соответствия конституции законопроекта о пенсионной реформе.

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