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Минобороны Эстонии: в стране продолжат увеличение территорий военных полигонов

Минобороны Эстонии: в стране продолжат увеличение территорий военных полигонов

Военный полигон в эстонском поселке Сиргала собираются увеличить в несколько раз. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур направил на согласование распоряжение о расширении площади этого полигона, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу эстонского военного ведомства.

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