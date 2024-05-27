Россия пригласила на ПМЭФ-2024 представителей запрещенного «Талибана»

Как рассказал в беседе с ТАСС директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов, Москва пригласила представителей «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии