НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Тренер «Сан-Хосе» о 9 поражениях на старте сезона: «Стыдно. Очень стыдно. В раздевалке много эмоций, разочарование и злость. Нам сейчас тяжело»

«Шаркс» стали первой командой в истории лиги, не одержавшей ни одной победы в первых 9 играх в двух сезонах подряд (в прошлом сезоне безвыигрышная серия на старте затянулась до 11 матчей).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх